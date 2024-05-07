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В центре Казани перекроют проезд из-за мероприятий ко Дню Победы
7, 8 и 9 мая в центре Казани будут вводить ограничения движения. В это время здесь проведут подготовку площадок, репетиции, а затем и сами торжества в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале городской Комитет по транспорту.
Сегодня, 7 мая, с 15.30 до 22.30 закроют проезд по площади Тысячелетия, а также улицам Право- и Лево-Булачной до улицы Чернышевского. Как ранее сообщал «Татар-информ», движение по еще нескольким отрезкам улиц ограничат на время репетиции парада Победы.
С 8 по 10 мая площадь Тысячелетия и подъезды к ней полностью перекроют для организации торжественных мероприятий. Ограничение начнет действовать в 16.30 8 мая и будет снято в 2.00 10-го числа.
С 18.00 среды автомобилистам будет недоступна улица Бондаренко. Проезд, как ожидается, будет открыт в 22.00 9 мая.
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