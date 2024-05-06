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Из-за репетиции парада Победы в центре Казани перекроют несколько улиц
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Согласно постановлению Исполкома Казани завтра, 7 мая, с 16 до 23.30 в центре столицы Татарстана будет ограничено движение транспорта из-за репитиции парада Победы, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Ограничения затронут:
- пл.Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);
- ул.Кремлевская набережная;
- ул.Декабристов (от пл.Тысячелетия до ул.С.Хакима);
- ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до пл.Тысячелетия);
- ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия);
- ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
- ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
- проезд между цирком и Центральным стадионом
Госавтоинспекция Казани просит граждан заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
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