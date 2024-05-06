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Происшествия 6 мая 2024 16:56

Из-за репетиции парада Победы в центре Казани перекроют несколько улиц

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Согласно постановлению Исполкома Казани завтра, 7 мая, с 16 до 23.30 в центре столицы Татарстана будет ограничено движение транспорта из-за репитиции парада Победы, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Ограничения затронут:

  • пл.Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);
  • ул.Кремлевская набережная;
  • ул.Декабристов (от пл.Тысячелетия до ул.С.Хакима);
  • ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до пл.Тысячелетия);
  • ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия);
  • ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
  • ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
  • проезд между цирком и Центральным стадионом

Госавтоинспекция Казани просит граждан заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

#ограничение движения
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