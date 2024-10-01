Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани отключение холодной воды перенесли на неопределенный срок
Запланированное на сегодня отключение холодной воды в части зданий Вахитовского района столицы Татарстана перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщает МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.
Предполагалось, что отключение водоснабжения продлится чуть больше суток, с 9 часов 1 октября до 11 часов 2 октября. Его причиной должна была стать переврезка вынесенного участка водопровода.
Отключение воды переносится «по техническим причинам». «О датах переноса будет сообщено дополнительно», — уточнили в «Водоканале».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»