news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 октября 2024 12:15

В центре Казани отключение холодной воды перенесли на неопределенный срок

Скопировать ссылку

Запланированное на сегодня отключение холодной воды в части зданий Вахитовского района столицы Татарстана перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщает МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.

Предполагалось, что отключение водоснабжения продлится чуть больше суток, с 9 часов 1 октября до 11 часов 2 октября. Его причиной должна была стать переврезка вынесенного участка водопровода.

Отключение воды переносится «по техническим причинам». «О датах переноса будет сообщено дополнительно», — уточнили в «Водоканале».

#отключение водоснабжения #МУП «Водоканал»
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100