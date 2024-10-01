В центре Казани отключение холодной воды перенесли на неопределенный срок

Запланированное на сегодня отключение холодной воды в части зданий Вахитовского района столицы Татарстана перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщает МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.

Предполагалось, что отключение водоснабжения продлится чуть больше суток, с 9 часов 1 октября до 11 часов 2 октября. Его причиной должна была стать переврезка вынесенного участка водопровода.

Отключение воды переносится «по техническим причинам». «О датах переноса будет сообщено дополнительно», — уточнили в «Водоканале».