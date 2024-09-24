В некоторых домах Вахитовского района Казани более суток не будет воды

Жители нескольких домов Вахитовского района Казани, временно останутся без воды. Водоснабжение будет отключено с 9:00 1 октября до 11:00 2 октября. Причина – переврезка вынесенного участка водопровода, объяснили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется следующих адресов:

улица Абжалилова, дома №19, 19а, 21, 23/32, 25а, 25б;

улица Вишневского, дома №2а, 2а (лит.к), 2б, 2е, 4/53, 4а, 21;

улица Волкова, дома №84, 86;

улица Груздева, дома №2/8, 4/1, 4/2;

улица Достоевского, дома №53/4; 53а;

улица Зинина, дом №3а;

улица Карла Маркса, дома №76/6, 76 (корп.4);

улица Маленькая;

улица Николая Ершова, дома №2, 2г, 8, 18, 20, 20а, 20б, 25г, 25к, 26, 26а, 27, 27 (корп.1, 2, 3, 4), 27а, 27б, 27б (корп.1, 2, 5), 27в, 27г, 27г (корп.1), 27и, 27/4, 28, 28а, 30, 32/23, 32а, 32а/1;

улица Чехова, дома №1а (корп.а, в, с, d, е, f), 2 (корп.2, 3), 2а (корп.3), 3, 3/7, 4, 4а, 4б, 4в, 6/76, 6а, 6б, 6в, 6г, 6г/1; 8/1, 8/2; 8/3;

улица Шмидта, дома №1, 1 (корп.1), 6, 8.

При необходимости жители смогут взять воду из автоцистерн. Их будут размещать по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.