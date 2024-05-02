В центре Казани ограничили движение из-за ремонта пятого здания КНИТУ-КАИ

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В столице Татарстана временно ограничили движение по улицам Карла Маркса, Театральная и Большая Красная. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Скриншот Сборника документов и правовых актов МО Казани

Движение по улице Карла Маркса около здания №31/7, улице Театральная около здания №7/31 и улице Большая Красная около здания №7/31 по улице Театральная окажется ограничено вплоть до 30 сентября текущего года.

Причиной временных неудобств стала необходимость обеспечить безопасность пешеходов в ходе работ по ремонту кровли и фасада 5-го корпуса КНИТУ-КАИ, расположенного по соответствующему адресу (ул. Карла Маркса, д. 31/7).