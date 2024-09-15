Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани ограничат движение в день оглашения послания Раиса РТ Госсовету
В центре Казани, на улице Пушкина, 27 сентября, в день оглашения послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ, собираются частично ограничить движение транспорта и стоянку транспортных средств.
Проект соответствующего постановления исполкома столицы РТ до 20 сентября будет проходить антикоррупционную экспертизу.
«<...> установить временное ограничение движения и парковки транспортных средств с 00.00 до 23.59 27.09.2024 по ул. Пушкина, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большая Красная <...>», — сказано в тексте проекта документа.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на время ограничат остановки и стоянки у железнодорожной станции Вахитово из-за саммита БРИКС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»