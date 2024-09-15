В центре Казани ограничат движение в день оглашения послания Раиса РТ Госсовету

В центре Казани, на улице Пушкина, 27 сентября, в день оглашения послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ, собираются частично ограничить движение транспорта и стоянку транспортных средств.

Проект соответствующего постановления исполкома столицы РТ до 20 сентября будет проходить антикоррупционную экспертизу.

«<...> установить временное ограничение движения и парковки транспортных средств с 00.00 до 23.59 27.09.2024 по ул. Пушкина, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большая Красная <...>», — сказано в тексте проекта документа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на время ограничат остановки и стоянки у железнодорожной станции Вахитово из-за саммита БРИКС.