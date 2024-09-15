В Казани на время ограничат остановки и стоянки у ж/д станции Вахитово

В столице Татарстана с 6:00 19 октября по 22:00 25 октября ограничат остановки и стоянки около ж/д станции Вахитово. Данный документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Отметим, что в промежутке между этими датами в Казани пройдет саммит БРИКС.

Ограничительные меры коснуться улицы Кызыл Татарстан (около станции Вахитово) и участка на проезде от улицы Ирек до улицы Кызыл Татарстан вдоль станции.

Напомним, международное мероприятие проведут в городе с 22 по 24 октября 2024-го. Данное объединение стран основали 18 лет назад. Тогда в его состав вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай, но с тех пор БРИКС стал расширяться. Среди присоединившихся за это время: ЮАР, Египет, Иран, Арабские Эмираты и Эфиопия.