В центре Казани ограничат движение транспорта и пешеходов в связи с реставрацией Ратуши

В Казани в связи с установкой временного ограждения и строительных лесов для реставрации Казанской Ратуши будет ограничено движение для транспорта и пешеходов на нескольких участках дороги. Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства.

Тротуар перекроют для движения пешеходов с 13 по 26 мая около дома № 33 по ул. Карла Маркса по направлению в сторону улицы Батурина (частично), а с 13 мая по 10 июня — около дома № 62 по улице Пушкина по направлению в сторону Большой Красной (полностью).

С 27 мая по 2 июня на участке от дома № 33 до дома № 35 по улице Карла Маркса по направлению в сторону улицы Батурина полностью перекроют тротуар и частично проезжую часть.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани ограничили движение из-за ремонта пятого здания КНИТУ-КАИ.