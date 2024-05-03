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В центре Казани ограничат движение транспорта и пешеходов в связи с реставрацией Ратуши
В Казани в связи с установкой временного ограждения и строительных лесов для реставрации Казанской Ратуши будет ограничено движение для транспорта и пешеходов на нескольких участках дороги. Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства.
Тротуар перекроют для движения пешеходов с 13 по 26 мая около дома № 33 по ул. Карла Маркса по направлению в сторону улицы Батурина (частично), а с 13 мая по 10 июня — около дома № 62 по улице Пушкина по направлению в сторону Большой Красной (полностью).
С 27 мая по 2 июня на участке от дома № 33 до дома № 35 по улице Карла Маркса по направлению в сторону улицы Батурина полностью перекроют тротуар и частично проезжую часть.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани ограничили движение из-за ремонта пятого здания КНИТУ-КАИ.
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