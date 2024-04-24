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Общество 24 апреля 2024 17:58

В центре Казани ограничат движение транспорта, чтобы провести легкоатлетическую эстафету

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В четверг, 25 апреля, центр Казани будет частично ограничен для движения транспорта. Причина данной меры - проведение легкоатлетической эстафеты.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, с 13 до 17 часов ограничат следующие участки:

улицу Кремлевская (от главного здания Казанского федерального университета до Кремля);

проезд Шейнкмана;

улицу Лобачевского (от улицы Кремлевская до улицы Дзержинского);

улицу Астрономическая (от улицы Кремлевская до улицы Профсоюзная);

улицу Кави Наджми (от улицы Дзержинского до улицы Профсоюзная);

улицу Мусы Джалиля (от улицы Дзержинского до улицы Профсоюзная);

улицу Чернышевского (от улицы Дзержинского до улицы Профсоюзная).

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#ограничение движения #Казань
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