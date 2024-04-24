Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В центре Казани ограничат движение транспорта, чтобы провести легкоатлетическую эстафету
В четверг, 25 апреля, центр Казани будет частично ограничен для движения транспорта. Причина данной меры - проведение легкоатлетической эстафеты.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, с 13 до 17 часов ограничат следующие участки:
улицу Кремлевская (от главного здания Казанского федерального университета до Кремля);
проезд Шейнкмана;
улицу Лобачевского (от улицы Кремлевская до улицы Дзержинского);
улицу Астрономическая (от улицы Кремлевская до улицы Профсоюзная);
улицу Кави Наджми (от улицы Дзержинского до улицы Профсоюзная);
улицу Мусы Джалиля (от улицы Дзержинского до улицы Профсоюзная);
улицу Чернышевского (от улицы Дзержинского до улицы Профсоюзная).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»