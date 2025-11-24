В центре Казани ограничат движение из-за открытия и закрытия Российской студвесны
В центре столицы Татарстана 25 и 28 ноября ограничат движение из-за подготовки и проведения XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.
Завтра, 25 ноября, пройдет церемония открытия фестиваля, а в пятницу, 28 ноября, состоится церемония закрытия. Оба эти мероприятия примет «Баскет-холл».
В эти два дня движение будет ограничено с 7.00 до 23.59:
– на участке улице Спартаковская от улицы Хади Такташа до улицы Артема Айдинова;
– на участке улицы Артема Айдинова от улицы Островского до улицы Марселя Салимжанова.