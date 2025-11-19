Церемонии открытия и закрытия Российской студвесны пройдут в «Баскет-холле»

Торжественное открытие XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоится 25 ноября в Казани, а закрытие – 28 ноября. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров на брифинге в Казани.

«Торжественное открытие и закрытие фестиваля пройдут на площадке "Баскет-холла"», – сказал он.

26 и 27 ноября пройдет региональная программа, а 28 ноября состоятся церемония награждения, гала-концерт участников фестиваля и торжественное закрытие.

Для проведения десяти конкурсных направлений фестиваля будут задействованы семь площадок: ДК Железнодорожников и ДК Химиков, где пройдет региональная программа, КГЭУ (театральное направление), арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» (оригинальный жанр, инструментальное направление), экстрим-парк «УРАМ» (мода, диджеинг), Казанский государственный институт культуры (вокальное направление), Поволжский ГУФКСиТ (танцевальное направление, медиа, видео, арт).