В центре Казани на время перекроют еще одну улицу

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В центре столицы Татарстана временно ограничат движение по улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок около строящегося жилого дома №105 с 23 по 30 сентября будет закрыт в направлении движения в сторону улицы Нурсултана Назарбаева. В обратном направлении проезжую часть около здания перекроют с 1 по 8 октября.

Причиной временных неудобств станут работы по устройству трассы ливневой канализации, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани частично ограничат движение по улицам Габдуллы Тукая и Сары Садыковой.