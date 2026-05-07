В центре Казани из-за репетиции парада Победы изменятся маршруты общественного транспорта

Сегодня, 7 мая, во второй половине дня в столице Татарстана из-за репетиции парада Победы изменятся схемы движения автобусов №6, 15, 22, 29, 35, 35а, 47, 74, 75, 89 и троллейбуса №7. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Маршруты изменятся с 16.00 до 23.30. В частности, автобус №6 будет следовать не по Кремлевской дамбе, а по Кировской (по улицам Вахитова и Большая Крыловка до дамбы в направлении Речного порта и по улицам Московская, Большая Крыловка до дамбы и Ленская после нее – в обратном направлении).





Автобус №15 также будет следовать по маршрутам улица Вахитова – улица Большая Крыловка – Кировская дамба в направлении остановки «Комбинат Здоровья» и Кировская дамба – улица Большая Крыловка – улица Ленская в обратном направлении.

Автобус №22 будет будет курсировать через мост Миллениум (по улице Волгоградская, проспекту Ямашева и проспекту Амирхана в одном направлении, проспекту Амирхана, улицам Чистопольская, Декабристов и Волгоградская – в другом).

Автобус №29, как и многие другие, проследует по улице Вахитова – улице Большая Крыловка – Кировской дамбе в одном направлении и Кировской дамбе – улице Большая Крыловка – улице Ленская в другом.

Автобусы №35 и 35а будут следовать похожим образом (№35а – по улице Вахитова – улице Большая Крыловка – Кировской дамбе, а №35 – по Кировской дамбе – улице Большая Крыловка – улице Ленская).

Изменения в маршруте автобуса №47 будут аналогичными.

В свою очередь автобусы №74 и 75 будут ходить по Кировской дамбе вместо Кремлевской, в обоих направлениях следуя по улице Вахитова.

Автобус №89 будет следовать про проспектам Ямашева, Амирхана и мосту Миллениум в одном направлении, мосту Миллениум, проспекту Амирхана и улице Чистопольская – в другой.

Кроме того, троллейбус №7 будет ходить от улицы Халитова до Речного порта.

Автобусы №28 и 28а и троллейбус №2 после 16.00 окажутся выведены из расписания.

Схемы: Комитет по транспорту Казани.