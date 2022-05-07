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Ру Тат
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Транспорт
7 мая 2022  14:06

В центре Казани из-за репетиции парада будут перекрыты ряд улиц и площадь Тысячелетия

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Сегодня во вторую половину дня в центре Казани будут недоступны для движения ряд улиц. Временные трудности связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Так, с 16.30 и до 00.00 пройдет репетиция театрализованного эпилога и торжественного прохождения войск с военной техникой. В это время будут закрыты площадь Тысячелетия, в том числе улицы Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская дамба в обоих направлениях, Кремлевская набережная.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие ограничения движения могут ожидать казанских автовладельцев перед и во время празднования Дня Победы. 

#ограничение движения
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