В центре Казани из-за репетиции парада будут перекрыты ряд улиц и площадь Тысячелетия

Сегодня во вторую половину дня в центре Казани будут недоступны для движения ряд улиц. Временные трудности связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Так, с 16.30 и до 00.00 пройдет репетиция театрализованного эпилога и торжественного прохождения войск с военной техникой. В это время будут закрыты площадь Тысячелетия, в том числе улицы Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская дамба в обоих направлениях, Кремлевская набережная.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие ограничения движения могут ожидать казанских автовладельцев перед и во время празднования Дня Победы.