В центре Казани 23 января из-за лыжных гонок ограничат движение автомобилей

В центре Казани 23 января ограничат движение и стоянку автомобилей из-за шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

По информации Госавтоинспекции Казани, проезд и стоянка автомобилей будут невозможны вокруг площади Свободы – в обоих направлениях на участке от улицы Большая Красная до улицы Карла Маркса Рубежная, проходящем по Пушкина, и по улице Карла Маркса, на участке от Пушкина до Театральной.

Ограничения будут действовать с 10 до 15 часов.

