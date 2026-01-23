news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 09:58

В центре Казани 23 января из-за лыжных гонок ограничат движение автомобилей

Читайте нас в
Телеграм
В центре Казани 23 января из-за лыжных гонок ограничат движение автомобилей

В центре Казани 23 января ограничат движение и стоянку автомобилей из-за шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

По информации Госавтоинспекции Казани, проезд и стоянка автомобилей будут невозможны вокруг площади Свободы – в обоих направлениях на участке от улицы Большая Красная до улицы Карла Маркса Рубежная, проходящем по Пушкина, и по улице Карла Маркса, на участке от Пушкина до Театральной.

Ограничения будут действовать с 10 до 15 часов.

Ранее «Татар-информ» писал о том, чего можно ожидать от шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, а также опубликовал расписание чемпионата.

#гаи #ограничение движения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026