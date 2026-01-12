Камбэк Большунова, претензии Пеклецевой и «Балкыш»: главные интриги Кубка России в Казани

В четверг в спорткомплексе «Мирный» стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. В турнире примут участие более 230 спортсменов из 32 регионов, а также Белоруссии. Над чем нужно было поработать казанским организаторам, чего ждать от мужских гонок без Коростелева, но с Большуновым и кто фаворитка у женщин – в материале «ТИ-Спорта».





Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам стартует в спорткомплексе «Мирный» на этой неделе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздники продолжаются: четыре дня бескомпромиссных гонок и развлечений для болельщиков

Организаторы уже заявили, что этап будет насыщенным и интересным не только со спортивной точки зрения, но и за пределами трасс. Для болельщиков подготовлены развлечения: фуд-корты, конкурсы и розыгрыши, а попасть на все соревнования можно будет бесплатно. Так что все, кому не хватило затяжных праздничных каникул, могут отправиться в Мирный, чтобы продолжить веселье.

За четыре дня лыжники выявят сильнейших в спринте классическим стилем, гонке свободным стилем и скиатлоне. Эти старты во многом определят лидеров общего зачета Кубка России.

Полное расписание VI этапа Кубка России по лыжным гонкам:

15 января, четверг

11:00 — Женщины, 10 км, свободный стиль

13:00 — Мужчины, 15 км, свободный стиль

17 января, суббота

12:30 — Женщины, спринт, классический стиль

12:30 — Мужчины, спринт, классический стиль

10:50 (МСК) — квалификация, 12:55 (МСК) — финалы

18 января, воскресенье

10:15 — Женщины, 10 км + 10 км, скиатлон

12:45 — Мужчины, 10 км + 10 км, скиатлон

У Александра Большунова сезон пока получается очень рваным из-за различных ошибок, скандалов и болезни Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов пока не на коне. Изменит ли тенденцию домашний этап Кубка России?

Теперь, когда главные звезды команды Республики Татарстан полностью переключились на судьбоносные этапы Кубка мира, интриг прошлогоднего казанского этапа Кубка России ждать не стоит. Победитель прошлого сезона Савелий Коростелев сейчас готовится к немецкому этапу в Оберхофе — одной из сложнейших трасс сезона в мировых лыжах. А на следующих выходных уже стартует этап Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Так что основные противостояния в Казани будут между лидером Сергеем Ардашевым, красноярцем Павлом Соловьевым и тюменскими лыжниками Иваном Якимушкиным, Артемом Мальцевым и именитым Александром Терентьевым.

Должен вклиниться в борьбу в Мирном и самый титулованный из участников Александр Большунов, у которого сезон пока получается очень рваным из-за различных ошибок, скандалов и болезни. В нынешнем сезоне трехкратный олимпийский чемпион пока не выиграл ни одной гонки в Кубке России. А в общем зачете соревнований он занимает третье место.

В конце ноября во время этапа Кубка России в Кировске он угодил под серьезную критику после того, как намеренно толкнул на финише Александра Бакурова, нанеся ему травму. А в Ижевске Большунов вместе с Александром Терентьевым попали в очень странную и даже нелепую ситуацию. В финальном забеге они так увлеченно готовились к противостоянию друг с другом, что не заметили стартового выстрела из пистолета. Оба Александра замешкались, пока их соперники уже стартовали и ушли в отрыв. Большунову и Терентьеву пришлось приложить серьезные усилия, чтобы вернуться в лидирующую группу.

В конце Большунов угодил под серьезную критику после того, как намеренно толкнул на финише Александра Бакурова (справа), нанеся ему травму Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Александру Терентьеву эта заминка не помешала одержать уверенную победу. Большунов же, истратив силы, финишировал лишь четвертым и сразу покинул финишную зону.

После финиша и Терентьев, и занявший третье место лидер общего зачета Сергей Ардашев обратили внимание, что звук стартового пистолета был очень тихим. Но факт остается фактом — Александр Большунов будто никак не может избавиться от некоего проклятия или невезения, которые преследуют его уже который сезон подряд.

А на последнем этапе в Кирово-Чепецке Александр Большунов и вовсе не участвовал из-за болезни. Пропустил Александр и «Гонку чемпионов» между лыжниками и биатлонистами, которая проходила в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года.

К счастью, к казанскому этапу чемпион мира вернуться должен. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов уже вернулся к тренировкам. По словам тренера, Большунов заболел гонконгским гриппом.

«О состоянии Александра лучше уточнить у него. Будет неправильно рассказывать о его самочувствии, это внутренняя кухня. Он готовится выступить в Казани, полноценно тренируется, без ограничений», — заверил Бородавко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Большунов пропускал казанский этап. Точные причины никто не объяснил, но общие формулировки сводились к тому, что олимпийскому чемпиону нужно восстановить здоровье. Потом, правда, в марте Большунов все-таки выступил на домашнем чемпионате России и даже выиграл там золото в раздельной гонке.

Алина Пеклецова сегодня выглядит как безусловная фаворитка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пеклецова – главная звездочка женских гонок. Что покажет в Казани?

Отсутствие в Мирном на предстоящих соревнованиях татарстанки Дарьи Непряевой, признаем честно, не скажется так сильно, как отсутствие Коростелева у мужчин. Первая половина сезона у Непряевой вновь оказалась смазанной — в общем зачете она идет лишь на 18-м месте с отставанием от лидера на 218 очков.

У женщин уверенно лидирует петербурженка Евгения Крупицкая (539 очков), опережая ближайших преследовательниц, в числе которых Алина Пеклецова (463) и Татьяна Сорина (361), после прошедших этапов в 2025 году. Сезон 2025/2026 еще продолжается, и позиции могут меняться, но Крупицкая имеет значительный отрыв по очкам.

Однако именно Пеклецова сегодня выглядит как безусловная фаворитка. На этапе Кубка России в Кирово-Чепецке 20-летняя восходящая звездочка с разгромным преимуществом выиграла женский скиатлон, с самого первого круга ушла в отрыв и за время гонки только увеличивала разрыв. К финишу ее преимущество перед ближайшей преследовательницей, Елизаветой Шалабодой, составило целую минуту, а над остальными — еще больше. После гонки Пеклецова отметила, что на двух последних кругах шла в спокойном темпе, что говорит о ее отличном состоянии и огромном запасе сил.

Эта победа особенно значима в контексте ее недавнего высказывания о том, как она впечатлена скоростями лыжниц на Кубке мира.

«Я смотрела на то, какой на женском скиатлоне был сумасшедший темп с самого начала дистанции, и подумала, что отстала бы от них со старта. Это не как на чемпионате России, где девочки просто гуляют», — рассуждала Пеклецова.

В Кирово-Чепецке Пеклецова бежала именно в таком, «мировом», ключе, намеренно оторвавшись от пелотона сразу после старта. Ее выступление в Кирово-Чепецке выглядит как заявление о готовности конкурировать на международном уровне. Другой вопрос, допустят ли ее до мировых стартов.

Организаторы уже заявили, что этап будет насыщенным и интересным не только со спортивной точки зрения, но и за пределами трасс Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поработали ли в Казани с «возражениями» прошлогоднего этапа Кубка России?

Российские и мировые спортсмены уже давно привыкли, что крупные спортивные соревнования, которые принимает Татарстан, как правило, сопровождаются высшим классом организации. Казань провела лучшую и самую масштабную Универсиаду 2013 года, задрав планку, которую дальше только повышала. В столице Татарстана прошел шикарный чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу, множество мировых водных первенств, а последним таким соревнованием стали «Игры будущего» в феврале 2024 года. Не говоря уже о российских мероприятиях, в которых Казань всегда доказывала, что не просто так забрала себе титул «спортивной столицы» в 2009 году.

Однако на прошлогоднем этапе Кубка России случился разрыв шаблонов, когда известная лыжница Анастасия Кулешова обрушилась с критикой на организаторов казанского этапа Кубка России по лыжным гонкам, выложив «видеокружок» из своего номера в санатории «Балкыш».

Правда, ожидаемой реакции Кулешова не вызвала, а скорее получила обратный эффект. Спортсменку раскритиковали как тренеры, так и ветераны спорта, напомнившие о гораздо более спартанских условиях в прошлом. Пожалуй, это был первый случай, когда даже такие непримиримые оппоненты, как глава ФГРЛ Елена Вяльбе и телеведущий Дмитрий Губерниев, сошлись во мнении.

«Пусть Кулешова тогда найдет у себя в Сарове хорошее место... Тогда мы приедем в Саров и с удовольствием там посоревнуемся», — язвила Вяльбе.

Губерниев же остался возмущен последовавшей реакцией Кулешовой, которая осталась недовольна обрушившейся на нее критикой.

«Кулешова после инцидента еще и всех обвинила. Повела себя как крепостная крестьянка, когда виноваты все вокруг. Поэтому крепостное право и царствие боярыни Салтыковой продолжаются. Вообще многие спортсмены ведут себя как дети. Пора становиться взрослыми. Это касается всех, не только Кулешовой», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Лыжницу, к слову, быстро переселили в одноместную комнату, хотя организаторы заявили, что все детали проживания изначально согласовывались.

«Плохой пиар лучше, чем пиар, как говорят, поэтому еще больше внимания привлекла эта история к чемпионату. Но на самом деле девчонка выразила свое мнение, на самом деле нормальный совершенно объект, я там сам был. Это, на самом деле, технический вопрос, но что было, то было, все вопросы решены, претензий никаких нет, и, в общем, другие спортсмены, как вы тоже обратили внимание, совершенно нормально на это реагируют, это один из лучших наших санаториев, «Балкыш», — комментировал ситуацию перед стартом соревнований министр спорта РТ Владимир Леонов.

Перед нынешними соревнованиями будет любопытно, как привычно хорошо подготовленная Казань отреагировала на прошлогодний инцидент. Или капризные спортсмены для личного пиара всегда найдут, на чем получить «хайп», заявив что-то вразрез общепризнанному мнению?