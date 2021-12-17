В центре «Доверие» Челнов открылось отделение дневного пребывания

В социальном центре «Доверие» Набережных Челнов в рамках национального проекта «Демография» открылось отделение дневного пребывания. Оно предназначено для граждан в возрасте от 18 до 40 лет с нарушениями интеллекта и расстройствами аутистического спектра. Об этом рассказала начальник Управления социальной защиты Набережных Челнов Ирина Скрябина.

Сейчас социальные услуги получают 14 человек, в планах отделения — увеличить число получателей, в том числе организовать группу для пожилых граждан, которые страдают расстройством памяти и иными когнитивными нарушениями.

«Для того чтобы попасть в данное отделение и получать все мероприятия социальной направленности, необходимо обратиться в Управление социальной защиты и разработать индивидуальную программу предоставления социальных услуг», — отметила спикер.

Услуги населению предоставляются бесплатно, за частичную и за полную оплату. Бесплатно данные услуги предоставляются льготным категориям граждан. В их число входят ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, участники боевых действий и другие. Остальные оплачивают от 100 до 900 рублей в месяц.

В отделении проводятся культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, экскурсии. Все они способствуют расширению кругозора пациентов, знакомству с другими людьми, приобретению новых навыков, помогающих адаптации в жизни.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с указами Президента РФ Владимира Путина и направлены на улучшение качества жизни граждан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин призвал вести работу над нацпроектами максимально ответственно.