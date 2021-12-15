Путин призвал вести работу над нацпроектами максимально ответственно

Работа над реализацией национальных проектов в России должна вестись с максимальной отдачей. К этому всех ответственных лиц призвал Президент России Владимир Путин.

По его словам, при работе над проектами необходимо изучить все узкие места и отставания, чтобы иметь представление обо всех трудностях и проблемах, с которыми есть возможность столкнуться.

«Нужна каждодневная вовлеченность всех участников национальных проектов, максимальная ответственность и полная отдача сил. Я призываю коллег постоянно отслеживать продвижение национальных проектов, анализировать узкие места или отставания, чтобы принимать дополнительные решения, исходя из объективной картины — с учетом возникающих проблем и трудностей, конечно», — отметил глава государства во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.