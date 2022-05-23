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Ру Тат
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Общество
23 мая 2022  12:40
Эльза Кузнецова

В центре Челнов к Сабантую построят новую локацию татарской деревни

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В центре Челнов к Сабантую построят новую локацию татарской деревни

В этом году в центре Набережных Челнов, рядом с майданом, появится новый формат татарской деревеньки. Обустройством занимаются работники Горзеленхоза, сейчас идет ее монтаж. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии автограда. 

В комплекс будут входить мельница, дом 10 на 8 метров, беседка 8 на 4 метра с настоящей печью. Рядом расположится сарай, мини-огород, а на входе установят резные ворота

Вся территория будет огорожена красивым деревянным забором. На площадке также разместятся шесть торговых павильонов, где будут продавать товары ручной работы. Новинкой в этом году станет колодец с журавлем.

Праздник плуга в Челнах пройдет 18 июня. Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

#сабантуй
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