В центре «Батыр» рассказали, когда бойцам придет выплата до 1,5 млн рублей

После подписания контракта с Минобороны РФ в Татарстане, гражданин попадает в учебную воинскую часть. С этого момента в течение месяца ему на карту поступит вся сумма. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал заместитель руководителя центра отбора на контрактную службу «Батыр» Тимур Сафин.

«Единовременная выплата до 1,5 млн рублей будет приходить бойцам в течение месяца с момента их прибытия в учебную часть», — сообщил спикер.

Он подчеркнул, что перед принятием окончательного решения о подписании контракта с Минобороны РФ, нужно собраться с мыслями и быть готовым к тяжелым условиям и уезду далеко от дома и своей семьи.

Для заключения контракта необходимы паспорт, СНИЛС, военный билет, свидетельство о браке, карта с платежной системой МИР, если гражданин в нем состоит и свидетельство о рождении детей, если им еще не исполнилось 18 лет.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.