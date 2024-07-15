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В центре «Батыр» рассказали, когда бойцам придет выплата до 1,5 млн рублей
После подписания контракта с Минобороны РФ в Татарстане, гражданин попадает в учебную воинскую часть. С этого момента в течение месяца ему на карту поступит вся сумма. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал заместитель руководителя центра отбора на контрактную службу «Батыр» Тимур Сафин.
«Единовременная выплата до 1,5 млн рублей будет приходить бойцам в течение месяца с момента их прибытия в учебную часть», — сообщил спикер.
Он подчеркнул, что перед принятием окончательного решения о подписании контракта с Минобороны РФ, нужно собраться с мыслями и быть готовым к тяжелым условиям и уезду далеко от дома и своей семьи.
Для заключения контракта необходимы паспорт, СНИЛС, военный билет, свидетельство о браке, карта с платежной системой МИР, если гражданин в нем состоит и свидетельство о рождении детей, если им еще не исполнилось 18 лет.
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