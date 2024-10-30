Депутат Госдумы выступил за сокращение часов продажи алкоголя в РФ до двух в день

В России необходимо сократить часы продажи алкоголя — сначала до пяти часов в день, а затем и до двух. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, сообщает РИА «Новости».

В пример политик привел Волгоградскую область, где хотят разрешить продавать горячительные напитки по будням только в два обеденных часа — с 12.00 до 14.00.

В то же время депутат не согласен с идеей не менять часы продажи алкоголя по выходным. Таким образом люди смогут приобретать товары «впрок». «Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя, — подчеркнул Хамзаев. — Сначала до пяти часов в день, потом до двух».

«Главное — это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. „Трезвая Россия“ готова оказать методическое и информационное сопровождение», — заключил собеседник агентства.