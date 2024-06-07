В Центральном военном округе на базе госпиталя готовят операторов дронов

В Центральном военном округе стартовали курсы подготовки операторов FPV-дронов (беспилотников для ведения разведки и корректировки огня) для военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранений.

Программа обучения включает теоретические занятия в специализированном классе, где изучаются тактико-технические характеристики, программное обеспечение, устройство легких ударных дронов, особенности их эксплуатации и ремонта. Затем в течение четырех недель проходят практические тренировки на симуляторах по отработке базовых навыков пилотирования разведывательных БПЛА коптерного типа и FPV-дронов.

Фото: © «Татар-информ»

«Я в зоне СВО был водителем и видел, как FPV-дроны повреждают технику. Поэтому, я увидел в этом перспективу и пошел обучаться. Мне кажется, такие классы нужно в каждом госпитале организовать. Чтобы бойцы могли не просто лежать, а обучаться и осваивать новую профессию», – рассказал один из военнослужащих.

Фото: © «Татар-информ»

Занятия проводят инструкторы, имеющие боевой опыт применения дронов в зоне СВО. Помимо техники пилотирования, учащихся знакомят с тактикой использования беспилотников в связке с разведывательными подразделениями и корректировщиками огня.

По завершении курса военнослужащие сдают экзамен на полигоне и получают сертификат оператора БПЛА. После реабилитации подготовленные специалисты будут направлены для усиления подразделений Минобороны, задействованных в спецоперации.

Ранее мы рассказывали, что в зоне спецоперации российская армия активно применяет различные типы дронов – «Орлан», «Элерон-3», «Застава» и другие. В 2024 году войска получили новейшие разведывательно-ударные БПЛА, а также усовершенствованные FPV-дроны. Операторы дронов выполняют разведку и наблюдение, корректировку огня, нанесение ударов по врагу. Также используются дроны-камикадзе для автономного поражения целей.