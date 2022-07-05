В Центральной соборной мечети Нижнекамска праздничный намаз прочитают 2,5 тыс. мусульман

Во всех мечетях Нижнекамска и Нижнекамского района на Курбан-байрам пройдут праздничные службы. В Центральной соборной мечети праздничная проповедь и молитва соберет 1 тыс. верующих внутри здания и 1,5 тысяч верующих на улице.

«В течение дня еще примерно 4 тыс. горожан посетят данную мечеть», — уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

Как и во всех районах республики, в Нижнекамске мусульмане встретят Курбан-байрам рано утром. Проповедь и молитва в Центральной соборной мечети и мечети «Нур» начнется в 6.00 и продлится час.

Желающим прочитать намаз желательно взять с собой намазлык. После совершения молитвы в центральной мечети пройдут обряды жертвоприношения, которые продлятся три дня. В поселке Камские Поляны праздничная проповедь и намаз также начнется в 6.00, в 7.00 — жертвоприношение. Еще одна площадка для жертвоприношений будет работать в поселке Строителей.

Сразу после этого, в 9.00, стартуют праздничные мероприятия в парке «Семья», в программе запланированы театрализованное представление воспитанников духовного Центра «Ихлас», семейные спортивные игры, творческие мастер-классы и ярмарка мастеров.

В этом году один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам выпадает на 9 июля. Этот день в Татарстане объявлен выходным.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Курбан-байрам в Казани заработают 17 официальных площадок для жертвоприношений.