В чемпионате для участников СВО «Абилимпикс» могут появиться творческие компетенции

Компетенции чемпионата по профессиональному мастерству для участников СВО «Абилимпикс» планируют расширить. В перспективе помимо промышленных, строительных и IT-направлений, появятся также креативные специальности – вокал, современный моушн-дизайн и другие творческие профессии. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил глава Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

По его словам, первый республиканский чемпионат стал «обкаткой», которая показала как сильные стороны, так и направления для развития. В частности, на будущих соревнованиях организаторы сделают больший акцент на вовлечение работодателей.

«Сегодня мы понимаем, что очень важно привлекать больше работодателей. Мы увидели их интерес к этим категориям граждан. Это был и запрос самих участников: им важно видеть, что работодатели заинтересованы в них. Поэтому в дальнейшем на площадку будем приглашать еще больше людей», – отметил Губайдуллин.

Отдельное внимание будет уделено системе мониторинга и дальнейшего трудоустройства участников. В этой работе республика взаимодействует с федеральными коллегами и с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

«Здесь большое спасибо за поддержку нашему раису Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который максимально трепетно относится к ребятам с СВО и помогает создавать все необходимые условия, чтобы они по возвращении становились полноценными членами общества, работали, обеспечивали свои семьи и не боялись, что ограничения, которые у них есть, помешают их дальнейшей жизни», – подытожил глава ЦРПК.

