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В целях безопасности с 5 апреля приостанавливаются полеты из Актобе в Казань
Авиакомпания QAZAQ AIR с 5 апреля временно приостанавливает выполнение полетов по направлению Актобе — Казань. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе – Казань – Актобе будут приостановлены», — указано в сообщении.
При этом в авиакомпании добавили, что Планируемое возобновление авиасообщения будет объявлено позднее.
О возобновлении полетов по данному направлению компания обещала уведомить позже.
Отметим, что казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR возобновила рейсы из Актобе в Казань с 1 апреля. Рейсы планировалось выполнять два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
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