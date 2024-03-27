Казахстанская авиакомпания возобновит рейсы из Актобе в Казань

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR возобновит рейсы из Актобе в Казань с 1 апреля. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани самолет будет вылетать в 17.40 и прибывать в Актобе в 21.20. В обратном направлении отправление назначено на 17.00 с прибытием в Татарстан в 16.40. В расписании указано местное время.

«Также предусмотрены транзитные маршруты: Астана — Актобе — Казань и Атырау — Актобе — Казань», — говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на канадских турбовинтовых лайнерах De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации.