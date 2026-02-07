В Челябинской области завели уголовное дело на родителей, чей сын попал в ДТП на мопеде

В Челябинской области завели уголовное дело на родителей, разрешивших своему несовершеннолетнему сыну ездить на мопеде, что привело к трагедии.

Как сообщает Госавтоинспекция России, мопед 14-летнему ребенку купили сами родители. Хотя их сын не имел права управления таким транспортом, они сами учили его езде и не пресекали его самостоятельные поездки. В ноябре прошлого года подросток не справился с управлением, врезался в стену дома и остался там лежать, пока его не обнаружила местная жительница. В итоге молодой человек с переломами и ушибами попал в больницу.

После этого инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку. Собранные материалы, доказывающие вину взрослых, передали следователям, которые возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для его жизни действия.

Недавно «Татар-информ» сообщал, что в Казани поймали 15-летнего питбайкера, который пытался скрыться от ДПС. Впоследствии выяснилось, что он также не имел права управлять транспортным средством. По результатам проверки комиссии по делам несовершеннолетних будет решен вопрос о привлечении родителей к ответственности.