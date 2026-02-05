В Казани поймали 15-летнего питбайкера, который пытался скрыться от ДПС

В Казани сотрудники ДПС поймали 15‑летнего подростка, который попытался скрыться от полиции на питбайке.

Инцидент произошел напротив дома №12 по улице Ильгама Шакирова, где экипаж ДПС заметил мотоцикл и потребовал остановиться. Однако подросток проигнорировал требование и увеличил скорость.

Спустя время сотрудникам ГАИ удалось остановить нарушителя у дома №17 по улице Н. Фаттаха. За рулем находился юноша, не имеющий права управления.

Подросток был опрошен в присутствии законных представителей. Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку. Материалы дела направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних, где решат вопрос о привлечении родителей к административной ответственности и постановке подростка на профилактический учет.