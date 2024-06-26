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В Челябинске выслушали приговор экс-сотрудники аэропорта за ЧП с самолетом из Казани
Металлургический районный суд Челябинска признал виновными двух бывших работников аэропорта, из-за бездействия которых самолет рейсом из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В декабре 2021 года в аэропорту Челябинска при заходе на посадку самолет из Казани авиакомпании «UVT Aero» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 25 метров. В результате жизни 33 пассажиров и членов экипажа подверглись угрозе.
Суд установил, что двое сотрудников аэропорта при неблагоприятных погодных условиях не произвели обязательное измерение коэффициента сцепления и передали диспетчеру фиктивное значение коэффициента. Кроме того, они не сообщили о том, что часть взлетно-посадочной полосы не обработана реагентом.
Бывших сотрудников приговорили к условному сроку от 2 до 3 лет с испытательным сроком 2 и 3 года.
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