В Челябинске выслушали приговор экс-сотрудники аэропорта за ЧП с самолетом из Казани

Металлургический районный суд Челябинска признал виновными двух бывших работников аэропорта, из-за бездействия которых самолет рейсом из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В декабре 2021 года в аэропорту Челябинска при заходе на посадку самолет из Казани авиакомпании «UVT Aero» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 25 метров. В результате жизни 33 пассажиров и членов экипажа подверглись угрозе.

Фото: © Уральская транспортная прокуратура

Суд установил, что двое сотрудников аэропорта при неблагоприятных погодных условиях не произвели обязательное измерение коэффициента сцепления и передали диспетчеру фиктивное значение коэффициента. Кроме того, они не сообщили о том, что часть взлетно-посадочной полосы не обработана реагентом.

Бывших сотрудников приговорили к условному сроку от 2 до 3 лет с испытательным сроком 2 и 3 года.