В Челябинском аэропорту самолет из Казани при посадке выкатился за пределы полосы

По предварительной информации, сегодня в районе половины третьего ночи в Челябинском аэропорту при заходе на посадку самолет из Казани авиакомпании «UVT Aero» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 32 пассажира и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолёт также не получил видимых повреждений.

Из-за случившегося аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.