news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 декабря 2021  07:41
Павел Климчак

В Челябинском аэропорту самолет из Казани при посадке выкатился за пределы полосы

news_top_970_100

По предварительной информации, сегодня в районе половины третьего ночи в Челябинском аэропорту при заходе на посадку самолет из Казани авиакомпании «UVT Aero» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 32 пассажира и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолёт также не получил видимых повреждений.

Из-за случившегося аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте  СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.

#аэропорт #челябинск #самолет выкатился
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное