Прибывшие в Татарстан переселенцы с Донбасса: «У нас на родине страшно, нас бомбили»

Трое суток в пути, и, наконец, в Татарстане многие, ступив на Казанскую землю, то и дело повторяли: «Спасибо местным жителям за гостеприимство». Накануне поздним вечером с Донбасса прибыло 500 переселенцев. Как их встречали в столице Татарстана и что им пришлось пережить дома – в репортаже «Татар-информа».

Уже за несколько часов до прибытия переселенцев к зданию Центрального железнодорожного вокзала Казани подъехали 14 автобусов, дежурили десятки полицейских, сотрудников МЧС и Росгвардии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Долгий путь до Казани из Мариуполя через Таганрог

К приезду вынужденных переселенцев с Донбасса в Татарстане подготовились основательно – уже за несколько часов до их прибытия к зданию Центрального железнодорожного вокзала Казани подъехали 14 автобусов, дежурили десятки полицейских, сотрудников МЧС и Росгвардии, а также несколько сотен волонтеров – студенты Казанского медицинского колледжа и университета. Поезд с жителями ЛНР и ДНР прибыл в столицу Татарстана в одиннадцать часов вечера.

«Все прибывшие отправятся в пункты временного размещения, в которых находится все необходимое для их комфортного проживания – продукты питания, предметы первой необходимости. Также нуждающимся будет оказана медицинская помощь, их осмотрят врачи, в том числе и на наличие коронавирусной инфекции или хронических заболеваний», – рассказал первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Рустам Нигматуллин: «Все прибывшие отправятся в пункты временного размещения, в которых находится все необходимое для их комфортного проживания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детям и подросткам система здравоохранения будет уделять особое внимание – для оказания своевременной помощи педиатрия в республике будет работать в усиленном режиме.

Четыре временных пункта уже были готовы принять жителей независимых республик уже в феврале – это санатории «Санта», «Жемчужина», «Васильевский» и гостиница «КАМАЗ-жилбыт». По приезде волонтеры помогли переселенцам разместиться в автобусах, каждый в дорогу получил сухой паек. Путь, который проделали жители ДНР и ЛНР, был долгим. Как оказалось, большинство из них родом из Мариуполя. Покинув родные дома, многие сначала эвакуировались в Таганрог, а уже оттуда их перевезли в Казань.

«Также в пунктах временного размещения будут работать психологи. Кроме того, в целях пожарной безопасности первые дни пребывания жителей ДНР и ЛНР будут дежурить наши сотрудники», – добавил глава ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

В общей сложности в Татарстан прибыло более 500 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Страшно, нас бомбили»

Женщины, дети, старики, некоторые передвигались на инвалидных колясках – в общей сложности в Татарстан прибыло более 500 человек. Кто-то нес с собой большие сумки, другие приехали практически налегке, некоторые взяли с собой домашних питомцев. На вопросы журналистов чаще всего отвечали: «Спасибо, что приютили нас».

«Я из Мариуполя. На родине у нас война, это страшно. Нас бомбили, это ужас, что было», – рассказал житель Донбасса Владимир.

Мужчина добавил, что после того как на Украине завершится спецоперация, он планирует вернуться на родину. Там у него остались два сына и квартира.

Женщины, дети, старики, некоторые передвигались на инвалидных колясках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жительница Мариуполя Наталья, наоборот, рассказала журналистам, что не хочет возвращаться на родину. Там у нее остались родители, сейчас они находятся в безопасности, заверила девушка.

«Мы добирались до Казани почти трое суток. Кормили, поили, все хорошо, все замечательно. Мы даже не ожидали. Здесь нам обещали жилье, тепло, кров. Мы надеемся, что государство о нас позаботится», – отметила Наталья.

Почти 400 предприятий готовы принять жителей Донбасса на работу

По словам первого заместителя Премьер-министра республики Рустама Нигматуллина, республика готова оказать помощь в трудоустройстве жителей Донбасса. При этом вакансии открыты уже на многих предприятиях – таких в республике больше четырехсот. Что касается детей – они будут определены в школы и детские сады.

Что касается детей – они будут определены в школы и детские сады Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По нашим подсчетам, среди прибывших 99 детей, из которых пять – совсем маленькие. Всем будет оказана помощь в трудоустройстве, а также в школы и детские сады. Все будет организовано. Вся необходимая с нашей стороны помощь будет оказана», – отметил Нигматуллин.

Помимо этого, Министерство труда Татарстана поможет вынужденным переселенцам оформить положенные им выплаты. Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина им должны перечислить по 10 тысяч рублей.