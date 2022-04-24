В Челны прибудет Благодатный огонь из Иерусалима

Завтра, 25 апреля, Благодатный огонь будет доставлен в храмы Закамского благочиния, сообщает пресс-служба Закамского благочиния.

Сегодня вечером Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. В столице Татарстана состоится праздничное богослужение с участием священнослужителей Закамского благочиния.

23 апреля в преддверии Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву.

Ранее мэр города Наиль Магдеев поздравил горожан со Светлым Христовым Воскресением, отметив, что пасхальные торжества близки многим челнинцам.

«Атмосфера праздника, наполненная ароматом куличей, теплом домашнего уюта, радостью встреч с родными и близкими, притягивает всех независимо от национальности и вероисповедания. Весеннее пробуждение природы вселяет в сердца людей радость и светлые надежды на будущее», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» рассказал, как православные Татарстана встретили Пасху.