«Эту радость у нас никто не отнимет»: Как православные Татарстана встретили Пасху

В ночь на воскресенье православные со всего Татарстана собрались в Казанском соборе, чтобы поучаствовать в Пасхальном богослужение и встретить светлый праздник Воскресения Христова. Позднее время суток не помешало жителям республики целыми семьями приехать в Собор, чтобы приобщиться к великой молитве и особой духовной атмосфере праздника.

В Татарстане Пасхальная служба проходила в главном православном храме республики – Соборе Казанской иконы Божией Матери Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Присутствие воскресшего Господа в жизни дает подлинную радость»

Минувшей ночью православные во всем мире встретили великий праздник Светлого Христова Воскресения. В Татарстане Пасхальная служба проходила в главном православном храме республики – Соборе Казанской иконы Божией Матери.

Несмотря на то, что основная часть праздничной службы началась около одиннадцати часов вечера, задолго до нее на площади у храма собрались сотни прихожан, которые приехали со всего Татарстана на светлый праздник Пасхи, а также для того, чтобы снова полюбоваться красотой воссозданного храма.

В эту ночь в Собор пришли и молодые, и пожилые прихожане. Некоторые приехали на великий праздник целыми семьями.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в разговоре с журналистами поздравил всех православных с праздником Светлого Христова Воскресения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Незадолго до начала службы прибыл и сам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В разговоре с журналистами он поздравил всех православных с праздником Светлого Христова Воскресения.

«Всем, кто сегодня не спит, кто живет на нашей прекрасной земле хотелось бы пожелать настоящей Пасхальной радости. Эту радость у нас никто не отнимет. Присутствие воскресшего Господа в жизни дает подлинную радость тому, кто ощущает себя человеком верующим», – сообщил владыка Татарстана.

Несмотря на большое количество прихожан, никто из них друг другу не мешал, все приобщались к особой Пасхальной молитве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После беседы с журналистами митрополит направился в Собор, чтобы возглавить праздничную службу. По пути многие прихожане подходили к владыке, чтобы поблагодарить за его усердный труд. После того, как митрополит вошел в храм, началась основная часть Пасхального богослужения.

За безопасностью в праздничную ночь на территории монастыря и на входе в собор следили сотрудники полиции и Росгвардии. Внутри обители царила особая светлая духовная атмосфера: несмотря на большое количество прихожан, никто из них друг другу не мешал, все приобщались к особой Пасхальной молитве.

Внутри обители царила особая светлая духовная атмосфера Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я желаю всем нам жить с Богом»

После полунощницы вокруг Собора прошлись крестным ходом. Многие прихожане заранее ждали его снаружи, около выхода, с уже зажженными свечами.

Обойдя храм, владыка Кирилл вместе со священнослужителями остановились у его входа, чтобы пропеть радостный Пасхальный тропарь. Затем они с прихожанами зашли внутрь, где продолжилась Пасхальная заутреня и Божественная литургия.

«Я желаю всем нам с вами, чтобы мы жили с Богом, находились в его руке, и чтобы эта рука охраняла нас от бед и несчастий. Чтобы память о Боге, любовь к нему жила в наших сердцах и в сердцах наших потомков. Пусть эта радость о том, что смерти нет, а есть только вечность вместе с воскресшим Спасителем, наполняет сегодня наши сердца особенно. Всех тех, кто постился или не постился, готовился или не готовился – Бог для всех нас Господь-Вседержитель, для всех нас он пришел, принес себя в жертву, и каждого из нас он ждет в своих небесных объятиях в то время, в которое он нас призовет. С праздником вас», – обратился митрополит.

Во время всей праздничной службы священники традиционно несколько раз обходили зал храма, восклицая: «Христос Воскресе!», и слыша ответ прихожан: «Воистину Воскресе!». После священной молитвы владыка вместе с другими священнослужителями начали раздавать прихожанам раскрашенные яйца – символ новой жизни, как нельзя подходящий для праздника Воскресения Христова.

После священной молитвы владыка вместе с другими священнослужителями начали раздавать прихожанам раскрашенные яйца – символ новой жизни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очень хотим, чтобы мир Божий наступил во всех наших народах»

Не обошлось этой ночью и без слов о той ситуации, котора сегодня сложилась в мире. Владыка Кирилл сообщил, что с начала специальной военной операции на Украине митрополия каждый день в каждом богослужении молится за российских военнослужащих, которые сейчас исполняют свой боевой долг.

«Конечно, сегодня наше сердце вместе с ними. Очень хотелось бы, чтобы мир Божий наступил во всех наших народах, чтобы наши дети остались и вернулись живыми и чтобы то достояние, которое дало нам наше великое Отечество, когда оно не было разделено на разные государства, стало действительно духовно единым», – пожелал правящий архиерей республики.

Митрополит Кирилл также поделился, что ему всегда радостно служить в воссозданном Соборе Казанской иконы Божией Матери. Он рассказал, что за короткий срок с момента открытия храм уже успел стать намоленным домом Божьим – очень много людей приходят помолиться в этот Собор: паломники, туристы и все желающие заходят в храм, чтобы искренне приобщиться к молитве.

Позднее время суток не помешало жителям республики целыми семьями приехать в Собор, чтобы приобщиться к великой молитве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бог дал нам эту жизнь и мир как подарок. В этой жизни мы очень многое сделали все сами: того, что нам не хочется, того, что мы не хотим в нас, в этой жизни, много всего несправедливого, ненужного – это определенное человеческое несовершенство. А общаясь с Богом, человек вольно или невольно определяет для себя какие-то ориентиры в этой жизни. Божественные ориентиры – это четкие, конкретные заповеди – коридор, в котором человек живет. Верующий человек старается найти гармонию с окружающим миром и Творцом», – поведал владыка Татарстана.

В конце богослужения митрополит поблагодарил всех пришедших за участие в службе и молитве, а также поздравил со светлым праздником Воскресения Христова.

После службы многие прихожане направились к остановке «Центральный Стадион», куда подъехали автобусы, которые развезли людей по домам.