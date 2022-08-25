В Челны поступило 25 тыс. доз вакцины «Совигрипп»

В Набережные Челны поступило 25 тыс. доз вакцины от гриппа «Совигрипп», а также вакцина «Ультрикс Квадри», предназначенная для беременных женщин и детей. Об этом сообщает Горздрав Автограда.

Главный врач Госпиталя для ветеранов войн Резеда Мавзютова обратила внимание на то, что вакцинацию от коронавируса и гриппа можно совмещать.

«Одновременное введение нескольких вакцин — это обычная практика в иммунологии, которая практикуется издавна», — подчеркнула медик.

Осенне-зимний сезон благоприятен для распространения вируса гриппа, поэтому врачи советуют прививаться как можно раньше, не дожидаясь подъема заболеваемости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан поступили первые партии препаратов против гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Последняя вакцина уже доступна в поликлиниках Казани.

Параллельно в республике продолжается ревакцинация от Covid-19. Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить соответствующую работу.