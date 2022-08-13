В челнинском поселке Суар обновлена треть дорог

В поселке Суар, который располагается возле Сидоровки в Набережных Челнах, отремонтирована треть дорог по просьбам местных жителей. Об это сообщается в Telegram-канале мэрии.

Сейчас в поселке построено более 200 домов, живут 700 жителей. С просьбой обновить дорожное полотно они обратились к мэру Наилю Магдееву. Директор предприятия автомобильных дорог Марат Анисимов отметил, что дорожники обновили около 3 тыс. метров асфальтобетонного покрытия на площади 12 тыс. квадратных метров.

«На каких-то участках ширина дороги была 4 метра, где была возможность, мы делали 5 метров. Помимо этого, нами обустроена водопропускная труба длиной 40 метров и диаметром 355 метров. Данная труба уложена для того, чтобы пропускать воду. Раньше от жителей в соцсетях были обращения, что во время дождей были потопы. Работы по водоотводу будут продолжены. В целом, работы еще не завершены. Будут еще делать обочины шириной 1,5 метра с каждой стороны», — сообщил Марат Анисимов.

По словам местных жителей, они безумно рады обновлениям. «Что было до этого и что сейчас. Вы даже не представляете! Это просто сказка», — поделилась местная жительница.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах на ремонт дорог в этом году потратят более 2,3 млрд рублей.