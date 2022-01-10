В Челнах на ремонт дорог потратят более 2,3 млрд рублей

В 2022 году в Набережных Челнах продолжится ремонт городских автодорог. Из бюджета России выделено 718,5 млн рублей, бюджета Татарстана — 1,57 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании заявил руководитель исполкома Фарид Салахов.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется I очередь реконструкции улицы Хайер на сумму 338,7 млн рублей. Будет продолжена реконструкция дороги по улице Гостева — речь идет об участке от улицы Аэродромная до улицы Батенчука со строительством мостового перехода. Стоимость работ — 686,6 млн рублей.

«Общая сумма контракта составляет 1 млрд 86,6 млн рублей. В 2021 году было освоено 400 млн рублей. На 2022 год ожидается освоение 686,6 млн рублей», — отметил Салахов.

В перечень работ также вошло строительство магистральной улицы в микрорайоне Замелекесье на сумму 38,5 млн рублей — средства будут направлены из федерального бюджета.

По республиканской программе запланированы работы по ремонту проспекта Дружбы Народов на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман (кольцевая развязка) на сумму 196 млн рублей, улицы Шамиля Усманова от проспекта Дружбы Народов до улицы Королева на сумму 100 млн рублей.

Также предполагается провести ремонт подъездных путей к социально-значимым объектам на сумму 450 млн рублей и ремонт внутриквартальных проездов стоимостью 484 млн рублей.

«Всего на ремонт инфраструктурной сети будет выделено 2 млрд 290 млн 800 тыс. рублей», — уточнил спикер.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.