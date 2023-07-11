В парке «Прибрежный» в Челнах до конца года появятся кафе, медпункт и спасательные вышки

Фото пресс-службы администрации Набережных Челнов

Уже в этом году завершится новый этап благоустройства челнинского парка «Прибрежный». На его территории откроется многофункциональный павильон с кафе и туалетом, появится гостевая парковка. Эта территория приводится в нормативное состояние впервые с момента его создания, отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в ходе осмотра общественного пространства.

Фото пресс-службы администрации Набережных Челнов

В первую очередь в парке планируется оборудовать широкие тротуары для пешеходов, а медпункт, спасательные вышки, многофункциональный павильон и вторая парковка расположатся около пляжа, рассказала мэру главный архитектор города Малика Шамсиева.

Фото пресс-службы администрации Набережных Челнов

«Это озеро должно быть, очищено, благоустроено, не только чтобы радовало глаз, но и выполняло еще и природоохранную функцию», – подчеркнул Магдеев, осмотрев будущий пляж.

Напомним, реконструкция главного и самого крупного в горде общественного пространства стартовала в прошлом году. Разработчики проекта благоустройства подчеркивали, что главный приоритет при реконструкции общественного пространства — сохранить, восстановить и максимально улучшить экосистему леса.