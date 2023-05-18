В челнинской полиции рассказали о новом виде мошенничества – с доставкой животных

Аферисты обманывали жителей Набережных Челнов, предлагая им приобрести животное с доставкой. Об этом на пресс-конференции рассказал врио начальника отдела по расследованию общеуголовных мошенничеств и краж УВД Челнов Ильдар Ахметшин.

«Интернет-аферисты нередко зарабатывают на продаже челнинцам собак, кошек и других животных из других городов. Важно уяснить, что доставка той же собаки через транспортную компанию из какого-нибудь Новосибирска в Челны невозможна. Люди верят, что продавец отправит животное в коробке, но доставка на такое расстояние будет осуществляться неделю и собака вряд ли это переживет», – рассказал Ильдар Ахметшин.

Он отметил, что очень важно понимать, что покупка животных ни в коем случае не должна происходить через объявления или интернет-площадки, где продавцы обещают доставить живность транспортной компанией.

По его словам, злоумышленники действуют по следующей схеме: клиент выбирает собаку или кошку, ему сразу же предлагают доставку, уточняют адрес, а затем диктуют реквизиты, куда следует перевести деньги.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала года мошенники обманули жителей Набережных Челнов почти на четверть миллиарда рублей.