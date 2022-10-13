В челнинских автобусах проезд можно будет оплатить с помощью QR-кодов

С завтрашнего дня в Набережных Челнах в автобусах маршрутов № 7, № 12, № 13 и № 27 запускается пилотный проект — оплата проезда с помощью QR-кодов. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Для этого пассажиру необходимо скачать приложение «Транспортная карта РТ», зарегистрироваться по номеру телефона и привязать банковскую карту. Далее в приложении необходимо будет отсканировать QR-код с наклейки, размещенной в салоне автобуса, нажать кнопку «оплатить».

Водителю нужно будет предъявить электронный билет из «Истории оплат»: стоимость, дату и время, наименование перевозчика и номер маршрута.

Весной этого года в трамваях Челнов в тестовом режиме запустили бескондукторную систему оплаты проезда.