В трамваях Челнов в тестовом режиме запустили бескондукторную систему оплаты проезда

В трамваях Набережных Челнов в тестовом режиме запустили бескондукторную систему оплаты проезда, пишут «Челнинские известия».

В новом режиме пока работают два маршрута — №6 и №8 — в непиковое время с 11.00 до 15.00 и с 19.00 до 22.00.

По словам заместителя гендиректора ООО «Электротранспорт» Вячеслава Мигунова, эксперимент продлится в течение двух недель. После анализа пассажиропотока станет ясно, каким способом челнинцы предпочитают оплачивать проезд. Пока тест показывает, что меньше половины челнинцев предпочитает рассчитываться безналично.

Переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров предполагает, что в перспективе кондукторы останутся лишь на самых напряженных направлениях. В остальных случаях их заменят терминалы, с помощью которых пассажиры смогут рассчитываться за проезд банковской или транспортной картой.

Планируется, что технических устройств будет несколько — по количеству дверей в вагоне. Как показывает тестирование бескондукторной системы в городах-миллионниках, 89% пассажиров рассчитываются за проезд в течение одной остановки.