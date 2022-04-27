В Челнах жители дома, в котором был взрыв газа, жалуются на туман в подъезде

В Набережных Челнах жители многоквартирного дома 48/20, в котором в октябре прошлого года прогремел взрыв, жалуются в социальных сетях о том, что домофон не работает уже три месяца. Также при входе в подъезд не установлена решетка, с потолка на жильцов падают куски краски и штукатурки.

Фото: соцсети

Жители дома выкладывают в соцсетях фото облезлых стен. Кроме того, они сообщают о том, что после прорыва трубы в подъезде наступает туман.