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Происшествия
27 апреля 2022  08:50
Павел Климчак

В Челнах жители дома, в котором был взрыв газа, жалуются на туман в подъезде

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В Набережных Челнах жители многоквартирного дома 48/20, в котором в октябре прошлого года прогремел взрыв, жалуются в социальных сетях о том, что домофон не работает уже три месяца. Также при входе в подъезд не установлена решетка, с потолка на жильцов падают куски краски и штукатурки.

 

Фото: соцсети

Жители дома выкладывают в соцсетях фото облезлых стен. Кроме того, они сообщают о том, что после прорыва трубы в подъезде наступает туман.

#жалоба
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