В казанском районе «Салават Купере» возвели еще два соципотечных дома

Фото: пресс-служба ГЖФ при Раисе РТ

В ЖК «80 лет Победы» жилого района «Салават Купере» столицы Татарстана завершилось строительство еще двух соципотечных домов – на 374 квартиры в общей сложности. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда.

Новостройки возведены за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ в рамках республиканской программы соципотеки. Здания пока не сданы, они получают разрешительные документы на ввод. Квартиры в них получат работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, инвестирующих в строительство соципотечных домов, молодые семьи и другие участники программы.

Все квартиры в новых домах имеют чистовую отделку и оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии и регуляторами тепла.

Всего жилой комплекс «80 лет Победы», строительство которого началось в 2025 году, будет включать 12 домов переменной этажности (от 9 до 23 этажей) общей площадью более 120 тыс. кв. метров. Четыре дома на 646 квартир к данному моменту уже заселены.

Фото: пресс-служба ГЖФ при Раисе РТ

Все дома ЖК объединит пешеходный бульвар, где можно будет гулять, заниматься спортом и играть с детьми. При строительстве микрорайона реализуется концепция «двор без машин». Часть квартир будет приспособлена под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в ЖК «80 лет Победы» строятся еще три дома на 752 квартиры. Их техническая готовность составляет от 6% до 55%, уточнили в пресс-службе.

С начала текущего, 2026 года Госжилфонд построил и ввел в эксплуатацию в городах и районах Татарстана 38 домов на 2223 квартиры общей площадью 111,3 тыс. кв. метров. Это позволяет выполнять одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.