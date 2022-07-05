В Челнах завершен ремонт лестниц в подземном переходе на остановке «Райисполком»

В Набережных Челнах дорожники МУП «ПАД» завершили ремонт лестниц в подземном переходе на остановке «Райисполком». Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

«Здесь проведут еще и косметический ремонт. Также ведутся работы на переходе Домостроителей», — сообщила она.

Ремонт стартовал в конце мая, о чем тогда сообщал «Татар-информ». Работы проводились после получения многочисленных обращений горожан. Специалисты Предприятия автомобильных дорог поочередно заменили все лестничные переходы.