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Ру Тат
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Строительство
5 июля 2022  14:18
Эльза Кузнецова

В Челнах завершен ремонт лестниц в подземном переходе на остановке «Райисполком»

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В Челнах завершен ремонт лестниц в подземном переходе на остановке «Райисполком»

В Набережных Челнах дорожники МУП «ПАД» завершили ремонт лестниц в подземном переходе на остановке «Райисполком». Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

«Здесь проведут еще и косметический ремонт. Также ведутся работы на переходе Домостроителей», — сообщила она.

Ремонт стартовал в конце мая, о чем тогда сообщал «Татар-информ». Работы проводились после получения многочисленных обращений горожан. Специалисты Предприятия автомобильных дорог поочередно заменили все лестничные переходы. 

Фото: https://t.me/rimmachelny.

#подземный переход #ремонт
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