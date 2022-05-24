В Челнах начался ремонт в подземном переходе на остановке «Райисполком»

В центре Набережных Челнов в подземном переходе рядом с остановкой «Райисполком» начался ремонт. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Работы ведутся в связи с многочисленными обращениями горожан. Дорожники МУП «ПАД» заменят поочередно все лестничные переходы. На этой неделе стартовал ремонт одного из них.

Планируется провести все необходимые работы за месяц.

«Просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам», — отмечается в сообщении.