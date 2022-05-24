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Ру Тат
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Строительство
24 мая 2022  15:51
Эльза Кузнецова

В Челнах начался ремонт в подземном переходе на остановке «Райисполком»

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В Челнах начался ремонт в подземном переходе на остановке «Райисполком»

В центре Набережных Челнов в подземном переходе рядом с остановкой «Райисполком» начался ремонт. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда. 

Работы ведутся в связи с многочисленными обращениями горожан. Дорожники МУП «ПАД» заменят поочередно все лестничные переходы. На этой неделе стартовал ремонт одного из них. 

Планируется провести все необходимые работы за месяц. 

«Просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам», — отмечается в сообщении. 

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

#подземный переход
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