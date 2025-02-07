В Челнах заселили третий с начала года соципотечный дом

Сегодня, 7 февраля, в 69-м микрорайоне Набережных Челнов началось заселение построенного по программе социальной ипотеки 170-квартирного дома №69-19 (ул. 40 лет Победы, 152). Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Раисе РТ.

Ключи от квартир в чистовой отделке получили работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, финансирующих реализацию программы соципотеки, врачи-грантополучатели, молодые семьи и дети-сироты.

Одноподъездный дом имеет 17 жилых этажей. Все квартиры в нем оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Это уже третий дом, возведенный в Автограде по программе соципотеки и сданный с начала 2025 года. Неделю назад в том 69-м микрорайоне состоялось заселение двух 170-квартирных домов. А февраля Госжилфонд планирует начать передачу ключей от квартир в аналогичном доме №69-22 (пр. Абдурахмана Абсалямова, 23А).

Инвестиционный план Госжилфонда на 2025 год предполагает строительство в Татарстане 35 домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. метров.

Строительство домов по программе социальной ипотеки направлено на выполнение одной из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повышение обеспеченности россиян жильем. Профильную комиссию Государственного совета РФ возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.