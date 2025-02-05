Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав Президиума Госсовета РФ. Данное распоряжение подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, всего в состав Президиума Госсовета РФ вошли 26 членов. Помимо Минниханова, туда попали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, секретарь Госсовета России Алексей Дюмин, а также губернаторы различных областей и руководители разных республик.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания – с 5 февраля 2025 года.

Напомним, что Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».