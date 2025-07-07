В Челнах зарегистрировали почти 500 браков с участием военнослужащих СВО

С начала специальной военной операции в Набережных Челнах было зарегистрировано 496 браков с участием военнослужащих. Как сообщила начальник городского Управления ЗАГС Равиля Зарипова на аппаратном совещании, регистрация для таких пар проводится в день обращения.

Особое внимание в городе уделяют семьям мобилизованных. На сегодняшний день в таких семьях уже родилось 65 детей. Все будущие мамы находятся на особом контроле городских служб.

Ранее, в начале марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.