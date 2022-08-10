В Чистополе запустят производство бордюров и плитки для нужд программы «Наш двор»

«Тандем» начнет производить на территории ТОСЭР «Чистополь» бордюрный камень и тротуарную плитку нестандартных размеров. Генеральный директор компании Ильгиз Булатов отмечает, что продукция очень востребована в Татарстане благодаря республиканской программе «Наш двор».

«Сейчас мы на стадии закупки оборудования, после чего можно будет запускать производство, на котором будет работать 10 человек», – поделился Булатов.

Он добавил, что проект финансируется полностью из заемных денег – около 10 млн рублей, которые предоставила чистопольская строительная компания «Грейт строй». «В марте учредили организацию и, став резидентами ТОСЭР, запускаем производство. Планируем рассчитаться с долгами в течение пяти лет», – сказал спикер.

Булатов подчеркнул, что в организации производства принимали активное участие власти Чистопольского района, благодаря чему заявка на вступление в ряды резидентов ТОСЭР, рассматривалась всего полтора месяца.

Напомним, сегодня прошло заседание комиссий под председательством Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, по результатам которых татарстанские ТОСЭР пополнились пятью инвестпроектами.