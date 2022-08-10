Татарстанские ТОСЭР пополнились пятью инвестиционными проектами

Татарстанские территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) получили пять инвестпроектов, три из которых стали новыми для республики. Заседание комиссий по рассмотрению заявок возглавил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Три компании расположились на ТОСЭР «Набережные Челны». Организация производства модульных зданий из легких металлических конструкций мощностью 1 800 штук в год планирует обеспечить универсальным аналогом контейнеров, использующихся на дачных поселках и стройке, крупные строительные предприятия России.

Вторым стал проект по производству алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников, который уже начал работать и уже выпустил почти 200 световых комплексов.

Третий инвестпроект – создание завода по производству обсадных труб для нефтегазовой отрасли страны. Набережночелнинский трубный завод планирует расширение линейки производства для обеспечения нефтедобывающих предприятий полным спектром оборудования.

Компания по производству бордюров и тротуарной плитки стала резидентом ТОСЭР «Чистополь». Предприятие планирует выпускать продукцию, востребованную при реализации программы «Наш двор».

И последним проектом стала компания, выпускающая электрощитовое оборудование на ТОСЭР «Зеленодольск». Инвестиции позволят в четыре раза увеличить производство и в три раза количество рабочих мест.

Алексей Песошин напомнил, что за 10 лет в Татарстане статус резидента ТОСЭР получила 121 компания. Инвестиции в новые производства составили 47,5 млрд рублей, из них 38,5 млрд рублей — капитальные вложения. На ТОСЭР было создано 20,6 тыс. новых рабочих мест.

На сегодня 76 компаний-резидентов уже запустили производство, на различных стадиях подготовки к запуску производства находится 35 компаний, 10 компаний приостановили реализацию проектов.

«Для успешной реализации проектов необходимо своевременно реагировать на проблемы, возникающие с реализацией инвестиционных проектов резидентов. Совместно с отраслевыми министерствами при поддержке Министерства экономики РТ необходимо принимать меры по оказанию дополнительной поддержки таким компаниям», – сказал Алексей Песошин.

По словам Премьер-министра РТ, сегодня важно усилить работу по привлечению новых резидентов.

Для размещения необходимо ориентироваться не только на новые промышленные парки, но и на производственные площади, расположенные на территории города, так как территорией опережающего развития является вся территория моногорода, отметил Алексей Песошин.