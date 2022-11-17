В Челнах закрыли люк, в который провалился ребенок

В Набережных Челнах после организации прокурорской проверки сотрудники МУП «ПАД» установили крышку на люк, в который провалился ребенок. Об этом «Татар-информу» стало известно от старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева.

«Надзорное ведомство продолжает выяснять детали произошедшего и устанавливает виновников», – объяснил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокуратура РТ начала проверку после информации, что в Челнах в открытый люк провалился ребенок.